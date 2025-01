Officiel : malgré la lutte pour le maintien, Courtrai laisse partir un titulaire...six mois après son arrivée

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Takuro Kaneko n'est plus un joueur de Courtrai. Le défenseur japonais retourne au pays, il est parvenu à un accord avec les Urawa Red Diamonds.

Le Nippon de 27 ans a débuté 11 matchs de Pro League cette saison, bien qu'il ait perdu sa place dans l'équipe depuis quelques semaines.

🗞️ Takuro Kaneko keert terug naar Japan en maakt de definitieve oversteek naar Urawa Red Diamonds in de J1 League.



We bedanken Takuro voor zijn inzet voor de club en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière!



ℹ️ https://t.co/pLIVnN7t3e pic.twitter.com/O5pKRqlNnX