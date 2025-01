Un club de la région bruxelloise devient satellite de l'Union Saint-Gilloise... et change même de nom !

L'Union Saint-Gilloise étend son influence. Le club de Zaventem, en P2, change son nom et devient l'Union Zaventem, club-satellite.

Le KVW Zaventem est mort, vive l'Union Zaventem ! C'est ce que Piet Ockerman, échevin du Sport de la ville de Zaventem, a confirmé à la VRT, annonçant que le club local devenait un club-satellite de l'Union Saint-Gilloise.

"Le club devient un club-satellite de l'USG, mais reste le club de Zaventem sous le nom Union Zaventem, avec son propre conseil d'administration et un fonctionnement indépendant", précise Ockerman. "Il devra toujours respecter les règles de Zaventem, qui est une commune flamande. Toute communication devra par exemple se faire en flamand".

Le KVW Zaventem évolue en P2 flamande, mais était monté jusqu'en Proximus League (D2) en 2013, avant de finalement dégringoler jusqu'en divisions amateurs. Club issu d'une fusion entre le KV Zaventem et le KV Woluwé, il fait toutefois partie des club très établis de la région.

Reste à voir la forme que prendra la collaboration entre l'Union Saint-Gilloise et l'Union Zaventem dans les années à venir. Prêts de joueurs ? Matchs amicaux ? Tout cela n'est pas mentionné, mais le KVW Zaventem évite par là une situation très compliquée.

En effet, en 2022, Voetbal Vlaanderen avait menacé de radier le club pour dettes impayées, et le KVW restait sous surveillance depuis. La fin de l'année 2024 marquait la fin des concessions du club sur ses terrains d'entraînement et son stade, et c'est donc l'USG qui a raflé la mise.