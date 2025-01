Étoile filante de la Pro League, il ne convainc pas et se dirige vers un nouveau prêt

Issa Kaboré a été rappelé de son prêt au Benfica en raison de son manque de temps de jeu. Il ne restera bien sûr pas à Manchester City.

Sa trajectoire aura été fulgurante, mais Issa Kaboré (23 ans) semble stoppé dans son élan depuis plusieurs années maintenant. En 2019, le latéral burkinabé signe depuis son pays natal au KV Malines, où il explose rapidement en fin de saison 2019-2020.

Un an seulement après son arrivée chez les Sang & Or, Kaboré décroche un transfert de rêve, direction Manchester City pour 4,5 millions d'euros. Sans surprise, il enchaîne les prêts, n'ayant alors que 19 ans et tout le temps devant lui.

Prêté à Malines où il confirme, distillant 6 assists en 29 matchs, il est ensuite envoyé à Troyes (qui fait partie du City Football Group), puis à Marseille, pour des réussites correctes (32 matchs à Troyes, 29 à l'OM), avant d'être envoyé à Luton Town et de disputer 24 matchs de Premier League.

Cette saison, Issa Kaboré était en prêt à Benfica, où il a à peine joué. Le voilà donc déjà de retour de son prêt et Manchester City souhaitera trouver une solution dès cet hiver pour qu'il termine la saison ailleurs, avec du temps de jeu.

Selon nos informations, City devrait l'envoyer au Werder Brême, une nouvelle fois en prêt. Reste à voir si cette solution se confirme. Kabore est encore sous contrat jusqu'en 2027 à Manchester City.