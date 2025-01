Un flop de Fredberg vers la sortie dès cet hiver à Anderlecht ?

Jesper Fredberg a réussi quelques jolis coups lors de son passage en tant que CEO Sports du Sporting d'Anderlecht. Il a aussi à son actif quelques échecs, dont on peut dire que Mads Kikkenborg fait partie.

Olivier Renard a du pain sur la planche cet hiver pour son premier mercato hivernal. Bien sûr dans le sens des arrivées : le dossier César Huerta est proche d'être conclu mais n'est pas facile à finaliser, tandis que le RSCA a besoin d'un défenseur central, entre autres.

Pour transférer dans un sens, il faudra probablement transférer dans l'autre. Plusieurs joueurs sont indésirables ou ne seront pas retenus en cas de bonne offre. Parmi eux se trouvent quelques flops de Jesper Fredberg ; c'est le cas, bien sûr, de Zanka qu'on cite déjà en MLS et au Danemark (lire ici).

Un autre, plus discret, qui pourrait bien s'en aller est Mads Kikkenborg. Le portier danois est arrivé il y a un an pour 1,3 million d'euros en provenance de Lyngby, mais n'a jamais vraiment convaincu qu'il pouvait devenir le successeur de Kasper Schmeichel ou le remplaçant de Colin Coosemans.

Devenu n°2 cette saison, il a reçu sa chance en Coupe de Belgique sous David Hubert, à Tubize-Braine, sans avoir beaucoup de travail mais sans éblouir non plus. Il paraît clair que Kikkenborg est une erreur de casting et n'a plus sa place à Anderlecht.

Selon le média suédois Fodballskanalen, un club d'Allsvenskan pourrait bien en profiter. Le club d'Elfsborg serait à la recherche d'un nouveau portier, et aurait un oeil sur Mads Kikkenborg qui avait impressionné au Danemark sous les couleurs d'Esbjerg et Lyngby.

Elfsborg aurait pris contact avec le RSCA et avec Kikkenborg. Reste à voir si une offre arrivera sur la table d'Olivier Renard. Le gardien danois dispose d'un contrat jusqu'en 2028 et est évalué à 600.000 euros par Transfermarkt.