Encore plus fort depuis l'échec de son transfert ? "Ma foi m'a beaucoup aidé"

Zakaria El Ouahdi aurait pu rejoindre le Benfica Lisbonne cet été. Mais Genk n'a pas voulu le brader.

La saison dernière, Zakaria El Ouahdi a dû attendre le départ de Daniel Munoz à Crystal Palace lors du mercato d'hiver pour s'imposer comme titulaire sur le flanc droit du Racing Genk.

Une fois lancé, plus rien n'a semblé l'arrêter : il s'est immédiatement distingué par son volume de course et ses nombreuses incursions sur le côté. L'été dernier, Benfica est ainsi venu toquer à la porte.

Mais les Portugais n'ont pas trouvé d'accord avec le Racing, en position de force grâce au contrat jusqu'en 2028 signé par le joueur. Ce dernier s'est toutefois rapidement remis de cette déception estivale, avec des prestations à nouveau très abouties.

La foi et le terrain pour oublier l'échec du transfert

Il ne lui a pas fallu longtemps pour tourner le bouton : "Cela vient de mon éducation. Je ne suis pas quelqu'un qui déclenche une émeute dès que quelque chose ne lui convient pas. J'ai signé un contrat à l'époque et je dois accepter de le respecter" explique-t-il au Nieuwsblad.

"C'était une proposition alléchante, mais quand Genk a dit non, j'ai essayé de laisser cela derrière moi le plus vite possible. J'ai continué à me concentrer sur le football. Ma foi m'a également aidé. Tout est écrit. Je dois juste continuer à avancer, et une nouvelle opportunité se présentera". Une nouvelle opportunité qui pourrait même rapporter plus encore aux Limbourgeois. Zakaria El Ouahdi est désormais estimé à dix millions d'euros, il est arrivé pour le quart de ce montant il y a un an et demi.