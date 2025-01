Nacer Chadli au SL 16, mais jamais en équipe A du Standard ? Les raisons d'un retour surprise

Nacer Chadli est enfin un joueur du Standard, vingt ans après son départ de l'Académie liégeoise. Mais son rêve se réalise d'une drôle de façon.

Un esprit chagrin pourra en effet arguer que Nacer Chadli n'est en réalité pas devenu, à 35 ans et vingt ans après son départ pour le MVV Maastricht, un "joueur du Standard". L'ex-Diable Rouge n'a rejoint que les U23 du Standard, sous le nom SL 16... et rien n'indique que cela changera dans les mois à venir.

L'annonce de sa signature n'était bien sûr qu'une demi-surprise : début novembre déjà, sur le plateau de La Tribune, Chadli annonçait qu'il s'entraînait avec le SL 16 depuis deux semaines. Mais il restait alors très prudent : "J'ai encore cinq kilos à perdre, je veux juste retrouver du rythme".

Mais même sans rythme et après des mois d'inactivité (il n'a plus joué depuis le 1er mars dernier avec Westerlo, avant de subir une blessure qui l'a privé de la fin de saison), un Nacer Chadli reste une valeur ajoutée pour un club de D1 ACFF. On imagine que Sébastien Grandjean a aimé ce qu'il a vu, et a donc donné son feu vert.

Le SL 16 ne signifie pas le Standard à moyen terme

Nacer Chadli, avec son expérience et son CV, aurait-il de son côté accepté de signer pour un club de D1 ACFF s'il ne s'agissait pas du SL 16 ? On imagine mal l'ancien de Tottenham et Monaco accepter, à 35 ans, une pige sans grande valeur symbolique pour l'UR Namur, Tubize-Braine ou le RAEC Mons. Les U23 du Standard, par contre, cela reste le Standard : le maillot, le blason, l'institution. On peut le dire : en signant au SL 16, Nacer Chadli "est de retour" à Sclessin.

Pour autant, les supporters rouches ne doivent pas forcément s'attendre à le voir remonter de deux divisions d'ici un mois. C'est une chose d'avoir le rythme et le niveau pour l'ex-D1 Amateurs ; c'en est une autre que de pouvoir aider le Standard en Jupiler Pro League. Les derniers mois de Chadli à Westerlo étaient loin, même, de son passage à Anderlecht ou de ses débuts en Campine.

Mais en rejoignant le SL 16, Nacer Chadli ne débarque pas au Club Med ou dans un centre de remise en forme pour autant. Le maintien des jeunes Rouches en D1 ACFF est très important pour le Matricule 16, dont l'académie est l'une des rares sources de revenus potentiels à terme. On aurait aimé que la direction le comprenne plus vite, mais c'est un fait : une relégation du SL 16 serait catastrophique pour un club déjà au bord du gouffre.

Mieux vaut dont un Chadli important en D1 ACFF que montant quelques minutes de ci, de là avec l'équipe A. L'objectif est qu'il soit le leader dont cette jeune équipe manque tant. Nul doute que beaucoup de U23 ont encore en tête le but marqué par Nacer dans les dernières secondes de Belgique-Japon en 2018, et que sa carrière inspirera le respect.

Enfin, n'oublions pas que Nacer Chadli a passé la majeure partie de sa carrière en tant que piston gauche. Le piston gauche d'Ivan Leko, c'est Ilay Camara, soit le meilleur joueur du Standard cette saison ; s'il y a un poste où le besoin de renfort n'est pas urgent, c'est peut-être celui-là. Mais la polyvalence de l'ex-Mauve peut aussi lui permettre de dépanner, un jour, s'il le faut vraiment... et ce jour-là, Nacer Chadli pourrait dire qu'il a "vraiment" porté le maillot du Standard.