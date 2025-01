Une porte se ferme pour la succession de Tedesco : "Pour l'instant, ce ne sera pas possible"

Domenico Tedesco est toujours le sélectionneur des Diables Rouges, alors que les barrages pour se maintenir en Ligue des Nations A se tiennent dans deux mois. L'une des pistes les plus souvent évoquées pour lui succéder est à oublier.

Toute la Belgique attend une décision officielle concernant Domenico Tedesco : Vincent Mannaert décidera-t-il de lancer l'année 2025 (et son mandat de directeur technique de l'Union Belge) par un licenciement, ou laissera-t-il une dernière chance au sélectionneur des Diables Rouges ?

En cas de départ de Tedesco, il faudra également discuter des options pour le remplacer, car les prochaines échéances sont proches et cruciales. Fin mars, la Belgique affrontera l'Ukraine en barrage pour le maintien en Ligue des Nations A.

Parmi les noms évoqués, on cite souvent Hein Vanhaezebrouck, libre depuis la fin de saison passée. Mais l'ancien coach de La Gantoise, reconverti consultant, semble apprécier son année sabbatique et n'envisage pas de reprendre du service de sitôt, même s'il se voit bien travailler avec Vincent Mannaert.

Vanhaezebrouck ne remplacera pas Tedesco

"On se demande toujours ça car je ne suis pas des plus faciles, mais j'ai toujours bien su travailler avec les personnes avec qui j'avais une relation proche, comme Van Holsbeeck et Devroe à Anderlecht ou Louwagie et De Witte à Gand", pointe-t-il. "Alors pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas avec Mannaert ?".

La question est plutôt de savoir si VHZB accepterait le poste, et il affirme que non. "Pour l'instant, ce ne serait pas possible, de toute façon. Je ne vais rien accepter pour le moment", confirme-t-il dans le Nieuwsblad. Une porte fermée donc, pour Vincent Mannaert, ce qui peut avoir des conséquences : on imagine mal le directeur technique se séparer de Tedesco s'il n'a pas un remplaçant sous la main.