Tests médicaux prévus ce mardi : le Standard devance Courtrai, l'Antwerp et Lens pour s'offrir sa deuxième recrue de l'hiver

Le Standard est déjà très proche de s'offrir une deuxième recrue dans ce mercato hivernal. Andreas Hountondji est arrivé en Belgique et va être prêté en bords de Meuse, sans option d'achat.

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours déjà (lire ici), le mercato hivernal du Standard risque d'être relativement animé, tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées.

Si les Rouches ont déjà officialisé leur premier transfert entrant en la personne d'Ibrahim Karamoko, le premier départ, celui d'Hakim Sahabo en prêt au Beerschot, sans option d'achat, devrait l'être dans la journée.

Un deuxième renfort arrive déjà au Standard

Le Standard, qui voulait rapidement offrir du renfort à Ivan Leko afin d'intégrer au plus vite les nouveaux joueurs dans le noyau, va boucler sa deuxième arrivée dans les prochaines heures.

En effet, selon les dires de Sacha Tavolieri que nous sommes en mesure de confirmer, l'attaquant béninois Andréas Hountondji a rejoint la Cité Ardente ce lundi soir et passera ses examens médicaux ce mardi avant de signer son contrat dans la foulée.

Alors qu'il pouvait aussi s'engager à Courtrai, à l'Antwerp et au RC Lens, le buteur de 22 ans a refusé les trois offres, pourtant plus intéressantes sur le plan salarial, pour débarquer à Sclessin. Hountondji, lors de la première réunion réalisée en distanciel avec la direction, avait déjà visionné plusieurs matchs du Matricule 16 et a directement évoqué son apport futur au sein de l'équipe.

Assez tôt dans la journée de lundi, le Standard a conclu un accord avec Burnley sur la base d'un prêt sans option d'achat. Convaincu du temps de jeu qui serait le sien en bords de Meuse, Hountondji aurait poussé pour signer à Sclessin plutôt qu'ailleurs.