Karamoko et Sahabo, seulement le début des grandes manœuvres : les plans d'un mercato qui s'annonce agité au Standard

Le Standard sera à nouveau assez actif lors de ce mercato. Petit tour d'horizon des objectifs de la direction pour le mois de janvier.

Cet été, le Standard avait été l'un des clubs le plus actifs de l'élite : malgré un budget particulièrement restreint (600 000 euros dépensés), les Rouches avaient attiré 11 joueurs, tout en en faisant partir 12 (sans compter les prêts). L'hiver devrait à nouveau être agité, tant dans le sens des départs que des arrivées.

Sans forcément déboucher sur les mêmes chiffres que cet été, le mercato a déjà bien commencé en coulisses. En ce qui concerne les arrivées, Ibrahim Karamoko devrait être le premier achat, un accord personnel a, comme le rapporte Sacha Tavolieri, déjà bien été trouvé.

Mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, les Rouches ciblent également un milieu offensif pour apporter la créativité tant recherchée et un attaquant au profil assez jeune, dans le but de l'intégrer cette saison comme backup et de le développer pour le futur.

Soufiane Benjdida pourrait symboliser cet attaquant mobile recherché, il s'est d'ailleurs illustré en début de saison et est apprécié par Leko, mais une certaine division à son sujet semble régner au sein du club. Il pourrait donc bien aller voir ailleurs cet hiver et n'est pas le seul.

Des départs pour lever les fonds nécessaires

Nous savons également que Lucas Noubi, en fin de contrat dans six mois, pourrait être libéré dés cet hiver afin de percevoir des indemnités de formation ainsi qu'un pourcentage à la revente, comme l'a aussi rapporté Sacha Tavolieri. Son cas pourrait se décanter grâce à l'intérêt d'un club allemand.

Toujours selon les mêmes sources, Hakim Sahabo, lui aussi en cruel manque de temps de jeu, pourrait quant à lui se relancer dans un autre club de Pro League. D'autres produits du centre de formation sont également sur le départ.

Il nous revient que le départ de Brahim Ghalidi est pressenti, tout comme celui de Noah Makembo, au coeur d'une situation de plus en plus intenable ces dernières semaines.

À cela, s'ajoutent également la fin anticipée du prêt d'un Viktor Djukanovic qui n'a jamais su confirmer tous les espoirs placés en lui et le départ probable d'Isaac Price, pour qui l'intérêt venu des Rangers et de deuxième division anglaise pourrait être utilisé pour faire rentrer des liquidités.