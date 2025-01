L'avenir du football belge reste incertain : les clubs du top n'ont qu'une seule carte à jouer

Il y a déjà beaucoup de discussions sur le partage des droits TV maintenant que le nouveau contrat avec DAZN a été signé. Le format de la compétition est officiellement gardé secret pour le moment, mais il est déjà clair que l'un ne pourra pas être négocié sans l'autre.

Nous sommes sur le point d'entrer dans des semaines, probablement même des mois, de négociations intenses. Une chose est claire : les grands clubs vont s'opposer fermement au reste de la Pro League. Il est nécessaire selon eux de réduire le nombre de matches au calendrier. Ces derniers jours ont renforcé cette opinion déjà bien installée suite aux matchs de Coupe d'Europe.

Imaginez qu'il y ait une forte chute de neige lors d'un week-end et qu'une journée entière de matches doive être reportée ? Les grands clubs encore engagés en Europe ont à peine de la marge pour ajouter un match supplémentaire. Pour eux, les matches européens sont prioritaires car ils rapportent le plus.

Le Club de Bruges, Anderlecht et l'Antwerp sont en tête du mouvement : ils refuseront un nouveau format de compétition avec encore plus de matches. La lutte est déjà en cours en coulisses. Les petits clubs ont bien sûr peur. Ils ne jouent pas l'Europe, et chaque match à domicile génère des revenus. Moins de matches signifie moins d'argent.

Une compensation du G5 ou de DAZN ?

Il y a aussi DAZN, diffuseur et détenteur des droits, qui veut absolument conserver les Playoffs à six équipes. Et qui paie a bien sûr son mot à dire. Si l'on veut réduire le nombre de matches, le championnat doit donc être raccourci.

Cette option avait déjà échoué en fin de la saison dernière. Il n'a pas été possible de trouver une majorité des deux tiers, car tout le monde craint de faire partie des deux clubs supplémentaires qui devront descendre pour arriver à une compétition à 14 - on sait que le passage à 16 a déjà fait mal.

Cependant, alléger le programme de quatre journées par saison ouvre de nombreuses perspectives pour libérer de l'espace dans le calendrier pour les grands clubs.

La seule chose que les grands clubs peuvent offrir dans cette discussion est une compensation financière. Tout le monde prétend parler dans l'intérêt du football belge, mais personne ne veut céder. Mettre en place un format de compétition convenable pour tous n'est donc pas pour demain. Si cela arrive un jour... et vous remarquerez que dans tout ça, l'intérêt du spectateur n'est ni pris en compte, ni évoqué par qui que ce soit.