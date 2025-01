300km pour rien : en dernière minute, le match de l'AS Eupen est reporté !

L'AS Eupen doit être ravie de s'être déplacée jusqu'à Lokeren ce vendredi soir. Alors que les deux équipes étaient sur place (comme le public), le match a été reporté !

N'aurait-on pas pu prévoir ce scénario et éviter plus de 300 kilomètres au staff et aux joueurs de l'AS Eupen ? Ce vendredi, le coup d'envoi du match entre Lokeren-Temse et Eupen en Challenger Pro League était prévu à 20h... mais dix minutes avant le coup d'envoi, le corps arbitral a jugé le terrain impraticable.

Alors que plusieurs matchs de Challenger Pro League comme Lommel-Francs Borains et RSCA Futures - Jong Genk avaient déjà été reportés, la rencontre de ce vendredi au Daknam avait été maintenue. À tort, semble-t-il, puisque le match a donc été reporté.

Une situation surréaliste puisque les supporters comme les joueurs des deux équipes étaient présents sur place. Mais l'état de la pelouse au Daknam ne permettrait donc finalement pas de disputer ce match entre les 10e et 11e de Challenger Pro League.

On ignore encore quand les rencontres reportées se tiendront.