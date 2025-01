Un coup à jouer pour Charleroi face à l'Union ? "On a du respect pour cette équipe, mais..."

Charleroi accueille l'Union Saint-Gilloise ce soir. Un beau défi en perspective pour les hommes de Rik De Mil.

C'est une Union revancharde qui attend les Zèbres après la claque reçue à l'Antwerp en Coupe de Belgique (5-1). "On sait qu’après une défaite comme ça, une équipe du top veut toujours réagir. Mais on doit avant tout être concentré sur ce qu’on doit faire nous" a déclaré Rik De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Soir.

"On doit encore pousser le curseur plus loin, surtout face à une équipe avec autant de qualités. Il s’agira d’être fort sur les deuxièmes ballons, les transitions, dans la concentration. On doit continuer sur le chemin que l’on a pris au début de la saison et s’améliorer chaque semaine, être ambitieux. On doit aussi gagner en régularité" poursuit-il.

Se focaliser sur ses troupes, c'est aussi se souvenir du match aller. Charleroi s'était incliné sur un penalty de dernière minute au Parc Duden et n'avait quasiment rien créé offensivement : "C’est l’un des seuls où l’on n’a pas trouvé la solution pour produire notre jeu avec le ballon. L’Union a un très bon contre-pressing, qui nous avait ennuyés. On avait été bien organisé défensivement, mais on avait eu du mal avec le ballon. Là, je veux voir si on a grandi".

Stulic sur sa lancée ?

Les prestations des dernières semaines donnent l'espoir aux Zèbres de mettre fin à la série de défaites face à l'Union depuis le retour de cette dernière en D1A : "On a déjà montré contre des clubs du top qu’on peut réussir de bonnes choses et gagner. On a du respect pour cette équipe, mais on n’a pas peur".

De Mil devra toutefois composer sans Grejohn Kyei, Noam Mayoka-Tika, et Théo Defourny, toujours retenus à l'infirmerie. En attaque, il n'y a donc plus que deux options disponibles vu le départ de Youssuf Sylla à Willem II : "On a commencé la saison avec beaucoup d’attaquants. Désormais, il n’y en a que deux disponibles. C’est limite, mais on est là pour trouver des solutions, mais tant que Niko (Stulic) et Oday (Dabbagh) sont là, il n’y a pas de souci".