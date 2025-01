🎥 Quatre buts encaissés en une mi-temps : le cauchemar de Thibaut Courtois lors du Clasico

Ce dimanche, c'était soir de Supercoupe d'Espagne. De quoi nous offrir le deuxième Claisco de la saison. Une occasion pour le Real de prendre sa revanche après la victoire des 0-4 des Catalans en championnat.

Tout a bien commencé pour les troupes de Carlo Ancelotti avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé après seulement cinq minutes. Les supporters madrilènes étaient loin d'imaginer la débandade qui allait suivre. Après un premier arrêt fantastique de Thibaut Courtois en guise d'avertissement, c'est Lamine Yamal qui a sonné la révolte en égalisant sur un beau rush solitaire à le 22e.

YAMAL EN MODE MESSI POUR AJUSTER COURTOIS !!! QUEL BUT DU PRODIGE đŸ€© pic.twitter.com/HVMeRjv5FM

Le cauchemar de Courtois ne faisait que commencer : le Barca a appuyé sur l'accélérateur pour planter trois autres buts signés Robert Lewandowski, Raphina et Alejandro Baldé avant la mi-temps (1-4).

Le deuxième acte a repris de la même manière, avec le 1-5 signé Raphinha. Wojciech Szczęsny s'est alors permis de relancer le suspense en se faisant exclure à une grosse demi-heure de la fin. Le Real en a profité pour réduire le score via Rodrygo, mais n'aura pas plus atténué que cela l'ampleur de la déroute.

RAPHINHA SORT LE COSTUME DES GRANDS MATCHS ET MYSTIFIE TCHOUAMENI ET COURTOIS POUR LE CINQUIÈME BUT đŸ€Ż pic.twitter.com/kA0qCo3TgC