Casse-tête défensif pour David Hubert ? Deux absents notables pour Anderlecht en vue du choc face à Bruges

Après leurs qualifications respectives en coupe de Belgique il y a quelques jours, Anderlecht et le Club de Bruges s'affrontent aujourd'hui en Jupiler Pro League.

La suite de la 21e journée de JPL propose aujourd'hui quelques belles affiches, dont le choc entre Anderlecht et Bruges qui se jouera à Bruxelles.

Les Mauves ne seront pas au complet pour ce match au sommet. En effet, Het Laatste Nieuws confirme les absences de Moussa N'Diaye et Ludwig Augustinsson qui ne figurent pas dans l'équipe du jour. L'absence du Sénégalais, qui souffre d'un pépin au niveau des ischios-jambiers, était quasi certaine.

Et pour sa part, le Suédois était titulaire face au Beerschot en coupe mais était sorti blessé. Cela signifie que David Hubert disposera de six défenseurs pour le match face au dauphin de JPL, avec Engwanda, Foket, Lapage, Maamar, Sardella et Simic.

Comme prévu, Zanka ne figure pas non plus dans l'équipe du jour. Il est sur le départ et attend son transfert au LA Galaxy. Enfin, il est encore trop tôt pour César Huerta, qui n'a été présenté que récemment comme la première acquisition hivernale des Bruxellois. Il ne figure logiquement pas non plus dans l'équipe pour ce match.

En cas de victoire, Anderlecht repasserait sur le podium devant l'Union et reviendrait à cinq points de son adversaire du jour. Les Blauw & Zwart pourraient eux prendre le large s'ils l'emportaient, et surtout maintenir la pression sur le leader Genk.