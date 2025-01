"Ce derby est peut-être le meilleur des remèdes pour nous" : Dirk Kuyt préface le bouillant choc anversois

Le Beerschot a entamé la nouvelle année avec une défaite en coupe. Mais cela signifie que le club va pouvoir désormais tout miser sur la mission sauvetage qui l'attend en championnat. Et cela débutera avec le derby du jour face à l'Antwerp.

Jeudi, Anderlecht a éliminé l'équipe anversoise de la coupe de Belgique : "La frustration et la déception ont rapidement cédé la place à l'énergie et à la positivité", a déclaré Dirk Kuyt en conférence de presse avant le derby contre l'Antwerp.

Le derby aller au Bosuil s'était terminé de manière catastrophique, en ce qui concerne le Beerschot, qui avait abandonné suite à l'arrêt de la rencontre. Il y aura donc une revanche à prendre : "A ce moment-là, nous étions dans une phase complètement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous voulons à tout prix montrer un Beerschot différent de celui d'alors. Nous pouvons le faire à domicile, avec nos supporters comme une arme lque nous devons utiliser de la bonne manière", poursuit l'entraîneur du Beerschot.

Un coup de fouet pour le reste de la saison

"En tant que joueur, j'ai eu la chance de jouer des derbies avec Feyenoord, Liverpool et Fenerbahçe, mais chaque derby a son propre charme. C'est pourquoi j'ai pris conscience de la signification de ce match pour le club et les supporters. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je pense que ce match arrive au bon moment. Si nous parvenons à gagner, cela nous donnera un coup de fouet pour le reste de la saison. C'est peut-être le meilleur des remèdes", explique-t-il.

"Nous devrons jouer sur ce terrain demain, c'est un fait. Tout le reste de la polémique autour de cela est secondaire pour l'instant. Le derby est important pour tant de joueurs, alors il ne serait pas bon que je me préoccupe d'autre chose que de cela. Nous nous sommes entraînés sur le terrain, mais nous devons faire avec. Tout ce qui se passe ici maintenant nous rend plus forts mentalement en tant que groupe", répond le Néerlandais.

Le Beerschot avait prévu d'organiser un entraînement ouvert la veille du derby. Le club a finalement décidé de ne pas l'organiser. Une décision dont Kuyt se félicite : "En tant que club, nous devons nous ouvrir aux supporters, mais nous devons aussi être en mesure de leur offrir quelque chose. La direction du club a décidé qu'en vue de ce match, nous devions préparer le terrain de la meilleure façon possible et qu'il n'aurait pas été utile d'accueillir les supporters dans le stade. Je suis un fervent partisan des séances d'entraînement ouvertes, alors quand ce sera possible et envisageable, nous reviendrons certainement sur cette question."