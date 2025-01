Mis de côté par Ivan Leko, ce joueur du Standard pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs

Ivan Leko semble avoir trouvé sa formule en pointe avec Zeqiri et Ayensa, et Andréas Houtondji est également venu renforcer ce département. Soufiane Benjdida se retrouve donc dans une situation compliquée.

En début de saison, les difficultés du Standard ont permis à plusieurs jeunes du SL 16 d'obtenir leur chance et parmi eux, on compte Soufiane Benjdida (23 ans). L'attaquant marocain a été titularisé à plusieurs reprises, et s'est même offert un match référence contre Dender avec cette passe décisive acrobatique mémorable.

Mais Benjdida reste un joueur "de noyau", qui peine à convaincre qu'il peut devenir important à terme pour les Rouches. L'arrivée récente d'Andréas Houtondji va encore compliquer la situation d'un attaquant qui n'a plus été titulaire en Pro League depuis le 20 septembre dernier déjà.

Déjà soumis à la concurrence d'Andi Zeqiri et Dennis Ayensa, Soufiane Benjdida n'a disputé qu'une grosse dizaine de minutes depuis début novembre et devrait donc aller chercher du temps de jeu ailleurs. C'est du moins ce qu'affirme Sudpresse.

Le RWDM pourrait bien en profiter pour se renforcer : un prêt avec option d'achat de Benjdida au Stade Machtens serait sur le point d'être finalisé.

Ce renfort offensif serait le second cet hiver après le retour anticipé de prêt de Mickaël Biron depuis OHL, et une belle affaire dans la course à la montée que le RWDM tient fermement à remporter aux dépens, par exemple, de la RAAL et de Beveren.