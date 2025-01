"Un manque de qualité et de mentalité" : Killian Sardella dégoûté après la claque reçue par Anderlecht

Anderlecht a rendu les armes contre le Club de Bruges dans le topper (0-3). Killian Sardella est apparu assez atteint en interview d'après-match.

Après avoir concédé une quatrième défaite en quatre matchs face aux deux meilleures équipes du championnat que sont Genk et le Club de Bruges, les Anderlechtois affichaient logiquement la tête des mauvais jours. A l'image de Colin Coosemans, Killian Sardella est apparu assez cash sur la prestation du Sporting.

"On a essayé de réagir mais on manquait de qualité et de mentalité aujourd'hui. Le 0-2 nous a mis un coup sur la tête alors qu'on avait des occasions en première mi-temps" commence le latéral des Mauves au micro de DAZN.

Il y a encore du travail avant les Playoffs

"Oui, on est déçu. On va regarder les images et analyser tout ça. On aurait dû jouer plus haut et plus tenter. On est capable de faire des bonnes choses mais on ne l'a pas montré aujourd'hui" poursuit-il.

Le constat fait d'autant plus mal que Bruges n'a pas eu besoin de forcer. Le but précoce de Ferran Jutgla a directement mis les visiteurs sur les rails : "Ils ne se sont pas créé beaucoup d'occasions mais ils ont été hyper efficaces. Ils ont bien joué le coup notamment sur phase arrêtée et sur une contre-attaque".

Les Anderlechtois devront donc se reprendre, et vite : l'Antwerp arrive déjà jeudi en demi-finale de Coupe. Sans compter qu'il y a encore deux rencontres d'Europa League contre le Viktoria Plzen et Hoffenheim avant la fin du mois.