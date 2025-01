Un Mauve lucide : "Nous ne pouvons pas faire jeu égal avec Bruges et Genk pour le moment"

Nouveau choc face à une équipe du top, nouvelle défaite pour Anderlecht : après s'être incliné au Jan Breydel et contre Genk, les Mauves ont été balayés par Bruges. Colin Coosemans relativisait, sans se voiler la face pour autant.

Anderlecht a-t-il été ridicule ce soir contre Bruges ? Le score le laisserait sous-entendre, et la seconde période des Mauve & Blanc a été très compliquée. Mais en réalité, le RSCA n'a pas forcément démérité en première période, terminant même avec plus de tirs au but que le Club à la pause.

Colin Coosemans résume cela en quelques mots : "Ils nous ont donné une leçon d'efficacité. En première mi-temps, nous n'avons pas été bousculés par Bruges, je trouve. Notre pressing marchait bien, on parvenait à récupérer des ballons et à lancer des contres... C'est juste qu'ils entrent deux fois dans nos 16 mètres et mettent deux buts".

Nous allons essayer de pouvoir rivaliser en Playoffs

Les statistiques donnent raison au portier anderlechtois. Mais en seconde période, Anderlecht aura plus de mal. "Nous avons essayé, personne ne peut nous reprocher un manque d'intensité. Mais c'est très difficile face à un Bruges très fort quand il s'agit de contrôler le jeu avec Vanaken et Jashari", reconnaît Coosemans, qui admet aussi ses torts.

"Sur le deuxième but, je reste un peu coincé sur mes appuis et j'aurais peut-être pu aller la chercher. Sur le troisième, je dois revoir les images, mais c'est possible aussi. Ca n'aide pas, car on avait une équipe très jeune et dans ces cas-là, c'est aux joueurs plus expérimentés de répondre présent", regrette-t-il.

Avec un bilan de 0/12 contre Genk et Bruges, Anderlecht est désormais 5e au classement et a peiné à se montrer à la hauteur face aux vrais favoris du championnat. "La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité avec Genk et Bruges. Mais on va bosser et tout faire pour que ce soit le cas en Playoffs", conclut Colin Coosemans avec espoir.