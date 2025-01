Le joli coup des Zèbres : Charleroi va attirer un jeune de l'Antwerp passé par Anderlecht

Alexandre Stanic est en route vers Charleroi. L'attaquant de 20 ans arrive de l'Antwerp.

Charleroi est toujours à la recherche d'un attaquant lors de ce mercato. Il est question de concurrencer Nikola Stulic et Odday Dabbagh, mais surtout de remplacer Youssuf Sylla (parti à Willem II) comme attaquant belge de moins de 23 ans.

Selon SudInfo, les Zèbres ont jeté sur dévolu sur Alexandre Stanic, un avant-centre de l'Antwerp, arrivé de Malines l'été dernier. Cette saison, il a évolué avec l'équipe U23 (un but en D1 amateurs) mais est apparu à quatre reprises sur le banc de l'équipe première et est même monté au jeu en fin de match contre l'Union.

De la taille dans le rectangle

La saison dernière a été plus prolifique avec les jeunes Malinois : 16 buts en 32 matchs. Stanic dispose d'un profil assez intéressant, notamment grâce à sa grande taille (1m98).

L'attaquant né en 2004 a rejoint Anderlecht à ses six ans et y est resté jusqu'en 2014. Il a ensuite été formé trois ans à l'Antwerp et deux ans à Lokeren avant de rejoindre Malines. Le KV l'a également prêté une saison à Pise, chez les U19.

Alexandre Stanic va donc arriver à Charleroi pour renforcer l'équipe U23 dans un premier temps, avec des perspectives d'évolution en équipe première.