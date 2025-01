🎥 Quand l'hymne... du Standard retentit au Mambourg : "Une erreur humaine..."

Décidément, rien ne s'est passé comme prévu samedi à Charleroi. DÚs l'avant-match, les choses ont dérapé, avec notamment... l'hymne du Standard qui retentit au Mambourg.

En réalité, peut-être pouvait-on prédire dès l'avant-match de Charleroi-Union que les choses ne se passeraient pas comme prévu. L'ambiance était à la fête au Mambourg, certes, mais le speaker/DJ chargé de mettre cette ambiance a commis un paquet d'erreurs.

Soulignons d'abord une attitude particulièrement peu adaptée à l'hommage rendu à Daniel Mathy (que le speaker a même appelé... Michel Mathy), qui ressemblait plutôt à une ambiance de fête foraine qu'à un respectueux hommage à une telle légende du Sporting Charleroi.

Pour ceux qui cherchaient une vidéo avec le son du Standard à Charleroi la voici 😂 (dans le parcage unioniste) https://t.co/YY9H7LzVI4 pic.twitter.com/ePihMm1Fzk — fan standard de liège â€ïžđŸ€ (@std_Liege) January 13, 2025

đŸ€Ą l Vous n'avez pas rêvé ...



L'hymne du Standard a retenti au Stade du Sporting Charleroi pendant le match contre l'USG



Une "erreur humaine" du speaker carolo 👀 pic.twitter.com/dyMPtK75GI — Ma Pro League (@MaProLeague) January 13, 2025

Mais surtout, ce qui a été particulièrement peu apprécié par le public du Mambourg, c'est le choix de playlist du DJ. En effet, dans la stupeur générale, c'est rien moins que... l'hymne du Standard, "We are the best", qui a retenti.

Les fameux "popopopopoleo" ont bien sûr été transformés, comme le veut la coutume (mais généralement à Sclessin...) en "bande de blaireaux", mais le mal était fait : difficile de cacher un malaise en tribunes. Une partie du public carolo a d'ailleurs scandé "anti Standard" une fois la chanson terminée.

Du côté du Sporting Charleroi, via Sudpresse, on parle d'une "erreur humaine" et on reconnaît que le speaker du Stade du Pays de Charleroi, qui est habituellement DJ et chauffeur de salle, doit encore apprendre son nouveau métier. Le regretté Jean-François Servais, qui n'était pas le dernier à rire, a dû bien se marrer là-haut...