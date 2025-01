César Huerta se présente et a de bonnes nouvelles pour les supporters du RSCA - et pour David Hubert

César Huerta était présenté ce mardi en conférence de presse au Lotto Park. Le Mexicain, très souriant, a laissé une belle impression mais sait aussi qu'on attendra beaucoup de lui.

La dernière fois qu'une conférence de presse a attiré autant de journalistes au Lotto Park, cela devait être pour l'arrivée de Jan Vertonghen, voire pour celle de Vincent Kompany. La moitié de la salle de presse d'Anderlecht était remplie de journalistes mexicains, preuve d'à quel point les attentes autour de César Huerta sont élevées.

En termes de communication, Huerta a un énorme avantage : son sourire. Pour le reste, au-delà de "hi, nice to meet you", il aura fallu se contenter d'une conférence de presse en espagnol - langue que plusieurs joueurs parlent dans le vestiaire d'Anderlecht, heureusement. "Certains coéquipiers essaient déjà de me parler en espagnol, c'est donc à moi aussi d'apprendre l'anglais le plus vite possible", reconnaît César Huerta.

Le sourire, comme on le disait, est bien là : Huerta est heureux d'être là. "Dès le premier jour, Anderlecht a montré qu'ils me voulaient vraiment. Il y avait d'autres clubs intéressés, mais Anderlecht est le plus grand club en Belgique, cela m'a convaincu rapidement. Liverpool? J'ai aussi entendu ces rumeurs, mais il n'y avait pas grand-chose de vrai".

Un joueur créatif de plus pour Anderlecht

Sur le plan footballistique, le RSCA aurait bien besoin d'un peu plus de créativité, et Huerta devrait amener ça. "Mon style, c'est de toujours prendre du plaisir, d'aller vers l'avant. J'aime les un-contre-un", détaille le Mexicain, qui a de bonnes nouvelles pour son coach : il est polyvalent.

"Je peux jouer aux trois postes offensifs. J'ai joué derrière l'attaquant au Mexique, même si oui, je joue surtout à gauche", concède-t-il. "Et en sélection, je joue souvent à droite. Si on me compare à Mohamed Salah ? (rires) C'est surtout à cause de mes cheveux... Mais c'est un joueur que j'admire, bien sûr". Le surnom du joueur vient aussi de cette coupe de cheveux, "chino" étant un terme affectueux pour les personnes aux cheveux bouclés.

Les débuts de Huerta seront pour bientôt, mais en attendant, il va devoir s'adapter seul : sa mère, qui l'a accompagné pour la signature de son contrat, est rentrée au Mexique. "Elle m'a toujours soutenu durant ma carrière. Malheureusement, nous venons de vivre un moment difficile avec le décès de ma grand-mère. Mais maintenant, j'ai un ange gardien là-haut", conclut-il. Tout le Lotto Park l'espère!