Les deux meilleurs clubs de Belgique, une seule place en finale

Mercredi, le KRC Genk et le Club de Bruges s'affronteront en demi-finale de la Coupe de Belgique. Et si c'était tout simplement la finale avant la lettre ?

Genk et Bruges n'ont pas tremblé au moment de se hisser en demi-finales de la Croky Cup. Les Limbourgeois ont remporté leur match contre STVV sur le score de 0-4 et le Club Bruges a battu OHL 3-0. Une preuve de plus que ces deux équipes sont une tête au-dessus du reste.

Mais une seule d'entre elles accédera à la finale, et cette demi a donc des allures de finale avant la mettre. La rencontre aller se jouera mercredi sur le terrain du Club Bruges. La dernière fois que Genk s'est rendu là-bas, il a perdu 2-0.

"Ce que j'ai appris de ce match? Que les détails font la différence", déclare l'entraîneur genkois Thorsten Fink dans Het Laatste Nieuws. "J'ai beaucoup réfléchi à ce match. Nous n'étions pas assez bons offensivement - nous avons raté un penalty -, nous n'avons pas su conserver suffisamment le ballon. Ce n'était pas une top performance".

Fink a également des mots élogieux pour son adversaire, tout en avertissant qu'il connaît également leurs points faibles. "Ils sont forts, à différents niveaux. Tzolis, Talbi, Jashari, Vanaken... C'est de la qualité."

"Vous voyez tout simplement que c'est une excellente équipe. En Belgique et en Europe. Mais j'ai également vu quelques points sur lesquels nous pouvons leur compliquer la tâche", conclut-il avec optimisme. Le Club est prévenu.