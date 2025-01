Une preuve de plus du génie d'Eden Hazard : il aura fallu plus de 10 ans pour que ce record tombe à Chelsea

Eden Hazard a quitté Chelsea en 2019, direction le Real Madrid, laissant derrière lui un héritage inégalé. Il a fallu plus de dix ans pour que l'un de ses records, datant de la saison 2023-2024, soit battu.

Eden Hazard a vécu une fin de carrière compliquée au Real Madrid, mais les amoureux de football garderont de lui le souvenir du génie du football qu'il a été de ses débuts au LOSC à son départ de Chelsea. Sous le maillot des Blues, Hazard a été l'un des meilleurs joueurs du XXIe siècle en Premier League.

Sa meilleure période ? Difficile à dire, car Hazard a été très régulier, jusqu'à une saison 2018-2019 en forme d'apothéose qui a peut-être bien été sa meilleure (37 matchs, 16 buts et 25 passes décisives). Mais l'enchaînement 2012-2013 et 2013-2014 constitue peut-être son chef d'oeuvre.

À l'époque, Eden a eu un but dans 20 buts (au moins) lors de deux saisons consécutives en Premier League pour Chelsea : 14 buts et 9 assists en 2012-2013, puis 14 buts et 10 assists en 2013-2014. Une performance qu'aucun joueur de Chelsea n'avait réitéré depuis (y compris lui-même, puisqu'il ne quittera Londres que cinq ans plus tard).

Mais tous les records sont faits pour être égalés, et à Chelsea, tout le monde vous dira que si un homme peut un jour battre ceux d'Hazard, c'est Cole Palmer. Ce mardi, l'Anglais a inscrit son 14e but de la saison déjà, ce qui lui permet d'avoir un pied dans 20 buts cette saison, après avoir affolé les compteurs la saison passée (22 buts et 11 assists).

Palmer semble bien parti pour même faire mieux qu'Hazard, puisqu'il pourrait bien finir la saison avec un pied dans 30 buts, pour la seconde saison consécutive donc. Une performance qui serait particulièrement époustouflante, et qu'Eden apprécierait certainement lui-même !