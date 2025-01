Après Isaac Price, le départ de l'une des grosses déceptions de la saison est acté au Standard

Grosse déception du mercato estival, Viktor Djukanovic quitte le Standard après six mois et retourne à Hammarby, qui a écourté le prêt du jeune international monténégrin, en complet manque de temps de jeu.

Il était l'un des recrutements estivaux les plus attendus, au Standard. Prêté par Hammarby, Viktor Djukanovic venait initialement confirmer son talent sur les pelouses belges.

Mais, depuis le début de la saison, le Monténégrin de 20 ans a été la plus grosse victime de la mise en place tactique d'Ivan Leko, qui évolue sans ailier... le poste de prédilection de Viktor Djukanovic, qui ne compte donc que quatre anecdotiques montées au jeu, pour un total de 44 minutes.

Viktor Djukanovic quitte bel et bien le Standard

Ce vendredi, en conférence de presse, Ivan Leko était interrogé sur la situation du joueur pourtant prometteur de 20 ans, déjà international à quatre reprises avec le Monténégro.

"C'est dommage, car c'est un joueur qui porte le numéro 10 et on sait que les attentes sont énormes. Peut-être que notre système et notre manière de jouer ne lui conviennent pas. C'est un joueur avec de la qualité, qui joue bien les un contre un. C'est un grand talent, mais il a encore besoin de travail. On verra ce qui se passe avec lui, mais il fera certainement une belle carrière."

Sa carrière, Viktor Djukanovic l'écrira bien loin de Sclessin. Comme pressenti depuis plusieurs semaines et comme déjà annoncé, Hammarby va écourter le prêt de son jeune international, qui a déjà quitté la Province de Liège en début de week-end. L'officialisation ne devrait pas tarder.