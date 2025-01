Champion de Belgique avec Anderlecht, il aurait pu reprendre du service au Lotto Park cet été : "J'ai hésité mais je suis content de ne pas l'avoir fait"

Frank Boeckx travaille actuellement en tant qu'analyste. Pourtant, il aurait tout aussi bien pu revenir comme entraîneur des gardiens à Anderlecht.

En 2023, Frank Boeckx a décidé d'arrêter en tant qu'entraîneur des gardiens. Il avait commencé à travailler dans le staff des espoirs sous Robin Veldman et l'a suivi en équipe première au départ de Felice Mazzu. Il a ensuite continué à entraîner les gardiens mauves sous les ordres de Brian Riemer jusqu'en fin de saison.

Il se sent désormais particulièrement bien dans son nouveau rôle d'analyste. "Je suis toujours beaucoup en déplacement le week-end. Mais en semaine, je suis souvent à la maison", confie-t-il au Nieuwsblad. "Je peux emmener les enfants à l'école. Ou m'occuper d'eux s'ils sont malades. J'ai préparé de la soupe de poulet maison hier. Et puis, j'ai une femme qui est aussi ambitieuse".

De retour un jour, mais quand ?

Le travail de terrain lui manque pourtant, être analyste compense une partie du manque mais ne peut pas lui procurer les mêmes sensations : "Les chances que je revienne un jour me semblent plausibles", admet-il. "Entraîner est ma passion."

Cette année, il aurait même déjà pu reprendre du service dans le staff d'Anderlecht. "Pour être honnête : j'ai hésité. Mais je ne l'ai finalement pas sauté le pas et j'en suis content car je n'aurais fait ce que j'avais promis (rester plus souvent en famille) que pendant un an".

Il ne regrette pas sa décision. Surtout compte tenu de ce qu'il se serait passé : "Soit j'aurais été licencié avec Brian Riemer, soit on m'aurait demandé d'assurer l'intérim, et je n'envisageais aucune des deux options".