Frustrée chez elle par les jeunes d'Anderlecht, la RAAL ne gagne toujours pas

Alors que tout allait bien à la mi-temps et qu'elle aurait même dû mener de deux buts, la RAAL a complètement perdu le fil en seconde période. Le RSCA Futures prend un point mérité au Tivoli, et les Loups enchaînent un troisième partage.

Décidément, il aura été beaucoup question de fumigènes dans les stades hennuyers ces derniers temps : une semaine après l'interruption au Mambourg, voilà que le Tivoli s'est également illuminé pour célébrer les 20 des Green Boys, les ultras louviérois.

Résultat : même pas une minute de jeu... et tout le monde renvoyé au vestiaire. Difficile donc d'accuser cette interruption, mais toujours est-il que les Loups sont pris à froid : Ibrahim Kanaté, nouvelle recrue du RSCA Futures, dépose son vis-à-vis et trouve Milan Robberechts (5e, 0-1). La RAAL s'ébroue assez vite : un superbe ballon de Camara trouve Gobitaka vers la droite, qui centre pour Momo Guindo. L'ancien de Neerpede ne se prive pas de faire 1-1 face à son club formateur (12e).

Sur un terrain qui ne facilite pas le jeu anderlechtois, la RAAL va prendre l'ascendant : Schlieck doit sortir le grand jeu sur corner (18e), et un but louviérois est annulé pour un hors-jeu de Belkheir (30e). Profitant d'un moment d'absence de Vroninks, Jordi Liongola enverra une splendide frappe enroulée pour mettre La Louvière aux commandes (43e, 2-1), et le score aurait même pu être plus lourd à la pause sans de nouveaux arrêts de Schlieck et une latte de Belkheir (45e).

La RAAL disparaît en seconde période

Un break qui aurait d'autant plus fait du bien aux Loups qu'ils seront absolument méconnaissables en seconde période. Face à un Kanaté et un Tajaouart, notamment, déchaînés, ils subiront avec un Peano déjà forcé à un grand arrêt à la 50e, mais finalement battu par Robbie Ure, opportuniste (53e, 2-2).

Kanaté et Tajaouart alerteront encore Peano, avant un petit événement : l'entrée au jeu d'Amadou Diawara, porté disparu en 2024 mais réintégré aux Futures pour la première fois de la saison (60e). Le Guinéen rentrera particulièrement bien, jouant le rôle de métronome à la perfection contre une RAAL il est vrai méconnaissable. Belkheir, puis Maës la joueront un peu trop solo, avant que Guindo loupe le coche (76e).

Malgré un léger mieux dans le dernier quart d'heure, amené notamment par les entrants, le but de la victoire ne tombera pas pour la RAAL - ni pour les Futures, qui prennent cependant un bon point au Tivoli. Ils auront dominé la seconde période, mais s'en contenteront. La Louvière, dont c'est le troisième partage d'affilée, pas vraiment...