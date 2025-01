Onze ans plus tard, Danijel Milicevic a retrouvé Charleroi : "Une grande différence après la mi-temps"

Charleroi a contraint La Gantoise au partage hier soir (1-1). Danijel Milicevic, qui remplaçait Wouter Vrancken, s'est montré mitigé après la rencontre.

C'était le 16 janvier 2014 : Danijel Milicevic quittait Charleroi pour La Gantoise, sans savoir qu'il allait vivre les plus belles années de sa carrière de joueur avec un titre et une bonne vingtaine de matchs de Coupe d'Europe à la clé (avec notamment trois buts en Ligue des Champions).

Presque onze ans jour pour jour après son départ du Mambourg, c'est dans le costume de T1 gantois qu'il a retrouvé les Zèbres, remplaçant Wouter Vrancken (malade) en dernière minute. Déjà entraîneur adjoint sous Hein Vanhaezebrouck depuis 2021, Mili avait ses repères.

Le top 6 bientôt en danger ?

Il est loin d'être totalement satisfait de la prestation des Buffalos : "Il y avait une grande différence après la mi-temps. Avant cela, ce n'était pas assez bon. Nous n'avons pas montré assez de qualité, de mouvement, nous n'avons pas demandé le ballon, il y avait beaucoup de déchet dans le jeu" déclare-t-il au micro de Sporza.

"J'ai secoué les mecs à la mi-temps. On a changé de système en seconde période et les changements nous ont apportés du positif. On finit par marquer mais c'est difficile de devoir se contenter d'un point à domicile. Ne pas gagner trois fois de suite n'est pas bon si on veut atteindre les Play-Offs 1, mais j'ai été satisfait de la réaction" conclut Milicevic.

Avec ce partage, les Buffalos maintiennent Charleroi à quatre points mais pourraient voir Dender et le Standard revenir à une petite unité du top 6. Vu l'état de forme des dernières semaines, la situation commence à devenir délicate.