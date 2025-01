Titulaire par défaut, puis patron surprise de l'une des meilleures défenses du pays, Ibe Hautekiet évoque son ascension au Standard : "Oui, les clean-sheets deviennent un jeu"

Sur le terrain pendant 83% du temps en championnat, Ibe Hautekiet est le défenseur central le plus utilisé par Ivan Leko, cette saison. La belle surprise d'un joueur prédestiné à prendre place sur le banc, devenu le patron de l'une des meilleures défenses du pays.

C'est un déplacement difficile qui attend le Standard à Saint-Trond, ce dimanche. Vainqueurs de Courtrai la semaine dernière, les Rouches aimeraient signer leur premier 6/6 de la saison, comme le soulignait Ibe Hautekiet en conférence de presse, ce vendredi.

"On aimerait enfin gagner deux fois de suite, mais ce ne sera pas facile sur le terrain synthétique de Saint-Trond. Le ballon va beaucoup plus vite et c'est chouette, mais c'est très difficile pour le dos et les articulations. C'est un match important, on pourrait faire de belles choses au classement avec une victoire."

Ibe Hautekiet a su saisir sa chance

L'ancien défenseur central du Club NXT est l'une des belles surprises de la saison, à Sclessin. Prédestiné à prendre place sur le banc, Ibe Hautekiet a reçu sa chance en raison du nombre incalculable de blessures dans le secteur défensif des Rouches, et l'a saisie.

"Je suis très content de ma saison, même si j'aurais pu mieux faire à l'une ou l'autre reprise. En été, le coach m'avait dit 'tu auras ta chance avec quelques autres jeunes défenseurs. Si ça se passe bien, tu resteras avec nous, et si ça se passe mal, on trouvera une solution, en prêt ou autrement'. J'ai su bien travailler et saisir ma chance."

C'est le moins que l'on puisse écrire. Cette saison, Ibe Hautekiet est le défenseur central le plus utilisé par Ivan Leko, puisqu'il compte trois minutes de temps de jeu en plus que Bosko Sutalo. L'arrière central de 22 ans est devenu le leader d'une charnière centrale qui a changé de visage chaque semaine, dans l'équipe qui a réalisé le plus de clean-sheets du championnat.

Oui, les clean-sheets deviennent un jeu avec les défenseurs"

"C'est impressionnant. Si j'avais pu signer pour ça en début de saison, je l'aurais fait. Je veux être là à chaque match pour l'équipe. Tout le monde travaille et défend ensemble, ça commence par les attaquants. Oui, les clean-sheets deviennent un jeu. Avec les défenseurs, on se dit après le match 'yes, encore une'. L'important est notre manière de défendre, peu importe qui joue ou s'il y a des changements", a-t-il conclu, bien envieux de museler Adriano Bertaccini, Didier Lamkel Zé & cie, ce dimanche au Stayen.