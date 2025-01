Les arrivées de Szalai et Hountondji ont augmenté un total déjà très élevé au Standard : "Quand je vois la situation, je ne peux qu'être fier"

Neuf prêts dans un noyau, c'est beaucoup. Ivan Leko doit composer avec des joueurs qui ne seront peut-être que de passage au Standard, ce qui constitue "un défi difficile, mais intéressant", pour le Croate.

En début de mercato hivernal, le Standard s'est montré très actif et a bouclé trois arrivées. Ibrahim Karamoko a été acheté au FC Versailles, tandis qu'Attila Szalai et Andréas Hountondji sont arrivés en prêt. La direction liégeoise avait d'ailleurs prévu d'arrêter là son recrutement, avant d'apprendre les départs d'Arnaud Bodart et Isaac Price.

Si les Rouches vont donc se mettre à la recherche d'un joueur pouvant remplacer le Nord-Irlandais, tout en gardant un œil attentif sur la situation du deuxième gardien, Szalai et Hountondji ont porté le total de joueurs prêtés dans le noyau à 9. Un défi pour Ivan Leko, qui, comme la saison dernière, doit composer avec de nombreux joueurs qui ne seront peut-être plus là dans quelques mois seulement.

"C'est clair que c'est un vrai challenge. On parle beaucoup, pas uniquement moi, mais tout le staff, pour créer un bon collectif et de bonnes relations. Si l'équipe gagne, c'est bien pour tout le monde."

Quand je vois une équipe qui se bat chaque semaine dans cette situation, je ne peux qu'être fier"

"C'est un défi intéressant. Quand je vois une équipe qui se bat à chaque match avec neuf joueurs prêtés qui ne savent pas s'ils seront encore là la saison prochaine et compte tenu de la situation du club, je ne peux qu'être très fier. Quand les supporters voient ça, ils sont contents aussi", déclarait à ce sujet Ivan Leko en conférence de presse, ce vendredi.

Soufiane Benjdida n'a pas su gagner sa place

Dans l'autre sens, Soufiane Benjdida a été prêté au RWDM cette semaine, avec option d'achat. Buteur à deux reprises en Jupiler Pro League avec les Rouches, l'attaquant marocain n'a pas su convaincre Ivan Leko, qui s'est exprimé à son sujet, et qui pourrait être définitivement acquis par les Molenbeekois en été, contre une indemnité d'un million d'euros.

"C'est dommage, c'est un joueur avec de la vitesse et de la puissance, qui peut aussi marquer. Mais nous avons recrutés Zeqiri, Ayensa, Badamosi et Hountondji, et avoir cinq attaquants pour deux places, c'est trop. C'est important pour lui de jouer et de marquer. Il s'est beaucoup amélioré en six mois avec nous, et on ne sait jamais, il est possible qu'il soit avec nous la saison prochaine."