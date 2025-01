🎥 Dries Mertens décisif et un ancien Carolo buteur : pluie de buts et scénario spectaculaire à Istanbul !

Galatasaray a partagé la mise avec les Ukrainiens du Dinamo Kiev au terme d'un match spectaculaire, à l'occasion de l'avant-derniÚre journée de la phase de groupe de l'Europa League.

Galatasaray semble prêt à remporter une victoire européenne à domicile grâce à une passe décisive de Dries Mertens, mais le Dinamo Kiev gâche la fête

Galatasaray ouvrait très rapidement le score après six minutes de jeu seulement. Davinson Sanchez reprenait de la tête un coup de coin tiré par Dries Mertens. Bardakcı (21e) doublait ensuite la mise pour les Turcs, puis le but de Vanat juste avant le repos permettait aux visiteurs de garder l'espoir.

L'ancien Carolo Victor Osimhen transformait un penalty mettant Galatasaray en position encore plus confortable. Toutefois, le Dinamo n'était pas encore mort et enterré et Yarmolenko, monté à la pause, sauvait les Ukrainiens à lui tout seul avec un doublé (68e et 81e) qui scellait le score final à trois partout.

Au classement, les Turcs (qui affronteront l'Ajax lors de la dernière journée) sont désormais cinquièmes avec 13 points et une place parmi les huit premiers (synonyme de qualification directe) n'est pas encore acquise. Le Dinamo Kiev, quant à lui, enregistre son tout premier point de la campagne.

Dries Mertens kruipt in de rol van aangever! 😍🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/1ree0NxvpH — Play Sports (@playsports) January 21, 2025

❌ Tweede gele kaart

✠Strafschop en 3-1 voorsprong pic.twitter.com/O2M1ORgjXb — Play Sports (@playsports) January 21, 2025