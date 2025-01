🎥 Officiel : Mathew Ryan (ex-Bruges) quitte l'AS Roma et se relance près de chez nous, son nouveau club le présente avec une vidéo très... originale

Le portier australien quitte la Louve après une demi-saison seulement et rejoint le Nord où il évoluera sous les ordres de Will Still.

Mathew Ryan s'est engagé au RC Lens. Au cours de sa carrière, le portier a été actif dans de nombreux pays et il peut désormais en cocher un de plus. L'Australien y retrouvera Will Still, l'actuel entraîneur du club de Ligue 1. Cela signifie qu'il quitte déjà l'AS Roma après seulement six mois, où il n'a pas réussi à s'imposer face à Mile Svilar. Il n'aura donc joué qu'un seul match pour la Roma, contre la Sampdoria en Coupe. Ryan était passé par la Belgique, portant avec succès les couleurs du Club de Bruges en 2013. Il a ensuite été vendu à Valence pour 7 millions d'euros et était brièvement revenu en Belgique, en prêt à Genk. À 32 ans, il pose aujourd'hui ses valises en France. Son nouveau club a d'ailleurs marqué le coup avec une vidéo pleine d'humour. Une arrivée bien 𝒓𝒆́𝒆𝒍𝒍𝒆 👀#ChatRCL #OpenAI pic.twitter.com/5QEEvI416a — Racing Club de Lens (@RCLens) January 21, 2025