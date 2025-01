Des non-inscrits, des suspendus et des blessés : près d'une dizaine d'absents à l'Union pour affronter Braga en Europa League !

Entre les joueurs qui n'ont pas été inscrits sur la liste UEFA, les suspendus et les blessés, Sébastien Pocognoli est confronté à un vrai casse-tête dans sa préparation de la réception de Braga.

Ce jeudi soir, l'Union Saint-Gilloise recevra Braga en Europa League. Le vice-champion de Belgique, 20e de la phase de ligue, aura impérativement besoin d'une victoire pour ne pas se mettre en très mauvaise posture avant la dernière journée.

En début de saison, l'Union et Sébastien Pocognoli ont dû dresser la liste des joueurs éligibles pour le premier tour des compétitions UEFA. Une liste qui ne comprend pas Loïc Lapoussin, Guillaume François, Promise David et Lazare Amani, indisponibles, donc, contre les Portugais.

Ce n'est pas tout. Inscrits sur la liste, Casper Terho et Elton Kabangu sont partis et ne pourront pas y être remplacés avant la fin de la phase de ligue et le début des 1/16es de finale. Initialement déjà, la marge de manœuvre de Sébastien Pocognoli est donc très limitée.

Des absents en cascade à l'Union pour affronter Braga

Pour cette réception de Braga, très précisément, d'autres absents sont venus s'ajouter à la liste. Anan Khalaili, Charles Vanhoutte et Kevin MacAllister ont été avertis pour la troisième fois contre Nice et sont suspendus.

En outre, Henok Teklab est blessé, tandis que Sofiane Boufal et Alessio Castro-Montes sont incertains. On parle donc d'une petite dizaine d'absences potentielles, dont une majeure partie sur les côtés.

Ousseynou Niang et Mohammed Fuseini sont disponibles pour occuper les flancs, mais il s'agit de deux joueurs à vocation très offensive, dont le côté préférentiel est le gauche. Une question majeure se pose donc pour l'aile droite, où aucun joueur n'y ayant évolué cette saison est en mesure de jouer. Un casse-tête pour le coach unioniste.