La Gantoise sent le souffle du Standard et ne veut plus louper le top 6 : un renfort à un poste ciblé depuis longtemps est attendu

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Pourtant bien installée dans les Play-Offs 1 il y a quelques semaines, La Gantoise sent le souffle des concurrents se rapprocher. Des renforts sont ciblés sur le marché des transferts pour retrouver une dynamique positive. La Gantoise n'avance plus. Battus par l'Union pour terminer l'année civile, puis contraints au partage à Dender et contre Charleroi, les Buffalos n'ont plus gagné depuis leur déplacement au Standard. Une victoire encore plus importante aujourd'hui, puisque les Rouches, grâce à leur récent 6/6, sont revenus à une longueur de la sixième place. Si les hommes de Wouter Vrancken (qui a quitté le club ce mardi) ne s'étaient pas imposés à Sclessin, ils seraient en dehors du top 6. Une inquiétude pour les pensionnaires de la Planet Group Arena, qui ont déjà loupé les Play-Offs 1 la saison dernière et qui ne peuvent pas se permettre pareille contre-performance. Du renfort est donc recherché, sur le marché des transferts. Un défenseur central arrive à La Gantoise Si l'arrivée de Leonardo Da Silva Lopes, ancien milieu de terrain du Cercle, est déjà officielle, tout comme celle du nouveau deuxième gardien Tom Vandenberghe, venu de Courtrai, c'est un poste ciblé depuis longtemps qui pourrait enfin être renforcé dans les prochains jours. En effet, le Nieuwsblad affirme que La Gantoise est à deux doigts de recruter Samuel Kotto, défenseur central gaucher de 21 ans évoluant à Malmö. Le jeune camerounais n'a jamais reçu sa chance à Malmö et a été prêté dans différents clubs suédois depuis deux ans. Toujours selon le média du nord du pays, Gand débourserait 800.000€ pour s'attacher ses services, auxquels 500.000€ de bonus pourraient s'ajouter. Samuel Kotto apportera de la concurrence à Jordan Torunarigha, qui a déjà connu de meilleures saisons, tandis que Tsuyoshi Watanabe reste incontournable sur le côté droit de la défense centrale.



