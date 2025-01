L'entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, très prudent avant le déplacement à Bruges

Le Club de Bruges affrontera la Juventus ce mardi soir en Ligue des Champions. L'entraîneur de la Vielle Dame, Thiago Motta, s'est montré méfiant, en conférence de presse, même si la formation italienne est évidemment venue en Venise du Nord pour les trois points.

Le Club de Bruges occupe actuellement la 19e place de la Ligue des Champions, à deux journées de la fin. Les Blauw & Zwart aimeraient encore prendre au moins un point contre la Juventus et Manchester City pour assurer leur qualification.

Ce mardi soir, la Vieille Dame se déplace au Jan Breydelstadion. Avec une victoire et quelques résultats positifs, le top 24 pourrait officiellement être acquis dans quelques heures. Un scénario potentiellement génial, mais uniquement possible avec un succès.

Thiago Motta craint le Club de Bruges, mais veut les trois points

L'entraîneur de la Juventus, Thiago Motta, ne s'attendait pas à une rencontre facile, en conférence de presse, même si l'équipe du nord de la botte, qui vient de prendre sa revanche sur l'AC Milan en championnat, est évidemment venue pour les trois points. "Notre victoire contre l'AC Milan nous a donné beaucoup de confiance et d'énergie. Nous nous améliorons de plus en plus, nous progressons."

"Mais quand cela est associé à des résultats, il y a bien sûr plus d'enthousiasme. Je sens que nous devenons beaucoup plus constants", a-t-il poursuivi. "Le Club de Bruges est cependant une excellente équipe."

"Ils sont difficiles à jouer, surtout dans leur propre stade. Les derniers résultats vont en leur faveur, mais nous sommes préparés à tout. Nous voulons jouer un grand match", a-t-il conclu. Depuis le début de la saison, la Juventus souffle le (très) chaud et le (très) froid. Le Club de Bruges pourra peut-être en profiter.