Un autre cadre de Deinze retrouve un club après la faillite

Les joueurs toujours à la recherche d'un club suite à la faillite du SK Deinze sont de moins en moins nombreux. Thibaut Van Acker a désormais trouvé preneur.

Sans club depuis plusieurs mois maintenant et l'officialisation de la faillite du SK Deinze, Thibaut Van Acker (33 ans) était l'une des affaires à saisir. Vétéran de la Pro League, Vanacker avait rejoint Deinze l'été dernier en provenance du Lierse, et avait disputé 11 matchs de Challenger Pro League cette saison.

C'est dans cette division qu'il restera, mais il va retrouver les couleurs de son club formateur. Het Laatste Nieuws révèle en effet que Thibaut Van Acker devrait s'engager avec les U23 du Club de Bruges, dont il deviendra donc le joueur d'expérience de plus de 23 ans.

Formé chez les Blauw & Zwart, Van Acker, international U21 à l'époque, a eu l'occasion de disputer 52 matchs avec Bruges avant d'aller chercher fortune ailleurs. Sous les couleurs de Roulers, du Beerschot et du Lierse, il cumulera près de 100 matchs de D1A et plus de 200 matchs de D1B.

Une belle expérience, donc, que Thibaut Van Acker ne mettra pas immédiatement à disposition des U23 brugeois : il va d'abord y travailler sa forme avant de signer un contrat en vue de la saison prochaine. D'ici là, il sera également coordinateur technique des U15 et U16 du Club.