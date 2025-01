La deuxième sera-t-elle la bonne ? Une vieille connaissance signe son retour en Jupiler Pro League... six mois après l'avoir quittée

Le défenseur central de 20 ans signe son retour sur nos pelouses après un premier prêt peu concluant, lors duquel il avait très peu joué.

Le Beerschot a annoncé l'arrivée d'Emir Ortakaya pour le reste de la saison en provenance de Fenerbahçe. Il compte également plusieurs sélections en équipes nationales de jeunes de Turquie.

La lanterne rouge espère rajouter de la qualité à son noyau défensif actuel qui en aura grand besoin pour se sauver dans l'élite.

"Avec l'arrivée d'Emir, nous renforçons nos options défensives et investissons dans de jeunes talents ayant une expérience internationale", a commenté le directeur sportif des Rats.

De plus, Ortakaya ne débarque pas en terrain inconnu chez nous : "C'est vrai. Au cours de la première moitié de la saison, j'ai fait partie du noyau de Westerlo. Mais au Beerschot, j'espère avoir plus de temps de jeu et aider l'équipe à assurer son maintien", a expliqué le joueur.