Le Standard ciblerait un international congolais

Un nouveau nom intéresserait le Standard : Charles Pickel. Une nouvelle piste pour remplacer Isaac Price ?

Charles Pickel, milieu de terrain de 26 ans, intéresserait le Standard d'après Enquete.cd. Le profil de l'international congolais conviendrait parfaitement aux attentes des Rouches.

Mais le club liégeois ne serait pas la seule équipe intéressée. En effet, le FC Sion aurait même déjà fait une offre. Un prêt, avec une option d’achat fixée à 1,2 million d'euros, est évoqué.

Le joueur congolais est "connu pour son impact physique et sa capacité à stabiliser le milieu de terrain", toujours selon le média africain. Maintenant, reste à savoir si le Standard va retirer son intérêt en raison de la plus que probable signature de Lazare Amani, qui évolue au même poste et qui va certainement être recruté pour remplacer Isaac Price. Était-ce peut-être simplement l'une des pistes pour remplacer le Nord-Irlandais ?

En ce qui concerne Pickel, il évolue à la Cremonese et a disputé 17 rencontres de Serie B cette saison. Il n'est donc pas en manque de temps de jeu, mais plutôt à la recherche d'un nouveau défi.