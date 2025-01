"Le défenseur du Cercle n'est pas irréprochable non plus" : un ancien arbitre donne son avis tranché sur le coup de coude de Daan Heymans

Charleroi et le Cercle de Bruges sont restés sur un match nul 1-1 samedi soir, mais au final, c'est surtout la coup de coude de Daan Heymans qui a fait parler. Le milieu de terrain n'a même pas reçu de carton rouge pour son geste.

À 1-1, vers la 67e minute, le match a pris une tournure particulière à cause d’une action de Daan Heymans. Le milieu de Charleroi a donné un coup de coude dans le visage de Christiaan Ravych lors d’un duel aérien.

Le défenseur du Cercle a vite été emmené à l’hôpital, où il a découvert qu’il avait une fracture du nez et de l’orbite à cause de ce geste. Le plus dur à comprendre, c’est qu’aucun carton rouge n’a été donné pour cette action.

"Heymans regarde le ballon (et pas son adversaire), mais il sait parfaitement où il est", a expliqué l’ex-arbitre Tim Pots dans Het Laatste Nieuws. "Et son coude vise clairement. On le voit, ses bras vont en arrière en même temps, puis vers le haut."

"Puis, il y a le coup avec la gauche, tandis que le bras droit fait un mouvement normal. Il ne serre pas le poing, mais pour moi, ce coup de coude mérite un carton rouge", a-t-il ajouté, approuvant l'avis de l'entraîneur du Cercle, Ferdinand Feldhofer.

"Le défenseur du Cercle n’est pas irréprochable non plus, car il met d’abord sa main sur le visage de Heymans, mais ça mériterait juste un carton jaune", a conclu Pots.