Le remplaçant d'Andreas Skov Olsen pourrait bien être une jeune pépite

Mais qui remplacera Andreas Skov Olsen au Club de Bruges ? Les Blauw en Zwart viseraient une jeune pépite croate, Bruno Durdov, selon Sacha Tavolieri.

La piste Ibrahim Adel, qui était autrefois évoquée, semble s’éloigner. Ce dernier devrait rejoindre l’Espagne, même si La Gantoise est également toujours intéressée.

Les Brugeois sont donc actuellement en contact avec l'Hajduk Split, club du talent de 17 ans. Un accord est actuellement en négociation.

Une offre évaluée entre quatre et cinq millions d'euros est évoquée. Cette dernière pourrait déjà être proposée ce lundi.

Durdov a pris part à 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison, souvent des bouts de rencontre. Il a inscrit 3 buts dans les 709 minutes qu'il a disputées depuis le début de la saison.

🚨🔵⚫️ EXCL - Club Brugge wants to sign Bruno Durdov in the coming days! Club’s targeting 17yo Croatian talent to substitute Andreas Skov Olsen.



🇭🇷🗣️ After trying Ibrahim Adel (expected to move to Spain even if #KAAGent’s still interested), Blauw & Zwart are in contact with… pic.twitter.com/HIIabcNnB4