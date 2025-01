Le prochain cadre du Standard utilisé pour faire rentrer de l'argent ? "Si je devais partir, ce serait plus par amour et par respect pour le club"

Le mercato du Standard nous réserve-t-il encore des surprises ? Marlon Fossey a parfois été évoqué comme potentielle manne financière supplémentaire.

Arrivé de Fulham en septembre 2022, Marlon Fossey s'est rapidement imposé comme titulaire sur la droite, que ce soit sous les ordres de Ronny Deila, Carl Hoefkens ou Ivan Leko. Le piston américain est aimé des supporters pour ses efforts d'intégration et pour sa générosité sur le flanc.

"Je passe de très bons moments depuis mon arrivée ici, même si tout n'a pas toujours été parfait. J'ai bien commencé, mais la deuxième saison a été différente. Je suis maintenant en train de retrouver mon niveau" explique-t-il à SudInfo.

Mais nul n'ignore la situation financière du club. Depuis quelque temps, il se murmure que Fossey pourrait, à l'image d'Isaac Price, être le prochain à partir pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. D'autant qu'il dispose d'une clause de départ qui pourrait favoriser un transfert dès cet hiver.

Une bonne offre se présentera-t-elle ?

Le joueur affirme cependant que si départ il y a, ce n'est pas lui qui le provoquera : "Parce que je me suis bien amusé, ce ne serait pas bien pour moi de partir en cours de saison. Si je devais partir, ce serait plus par amour et par respect pour le club, pas juste pour dire ciao".

Tout n'a pas été parfait cette saison, mais il y a quelque chose à faire. Je pense que l'équipe s'améliore chaque semaine. Je crois qu'on peut aller chercher quelque chose, donc je n'ai pas envie de quitter le navire à mi-saison" conclut-il.

Pour Marlon Fossey, un paramètre à surveiller sera son statut en vue de la Coupe du Monde 2026. Le joueur du Standard a été appelé pour la première fois en sélection américaine au début de la saison. Il pourrait vouloir se montrer aux yeux de Mauricio Pochettino pour forcer sa place au Mondial américain.