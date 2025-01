Bouleversement dans le transfert de Lucas Noubi au RWDM

Où va signer Lucas Noubi ? Le défenseur central de 20 ans pourrait finalement ne pas rejoindre le RWDM.

Alors que le transfert de Lucas Noubi au RWM semblait plus proche que jamais de se finaliser, les choses semblent s'être compliquées. De nombreuses interférences dans le dossier auraient freiné la venue du défenseur central vers le club bruxellois, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri.

C'est Mats Lemmens, jeune arrière droit de Lokeren, qui serait vu comme une alternative au Liégeois. Mais alors, cela veut-il dire que la piste Noubi est-elle totalement écartée ?

Non, elle ne l'est pas encore à 100%. Elle semble très compromise, mais un accord pourrait toujours être trouvé. À savoir que Strasbourg et Dender sont également intéressés par le natif de Mouscron.

Le joueur, qui a une valeur marchande de 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt, est actuellement sous contrat avec les Rouches jusqu'au 30 juin 2025. S'il n'arrive pas à trouver de club cet hiver, un départ libre pourrait donc avoir lieu. Le Standard cherche absolument à le vendre. Reste à savoir si un club parviendra à être trouvé pour lui.