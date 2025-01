Felice Mazzù frappe fort et va chercher un de ses anciens joueurs à l'Union Saint-Gilloise !

Felice Mazzù a réussi un joli coup sur le marché hivernal. Alors que Loïc Lapoussin, sur une voie de garage au Parc Duden, était cité avec insistance à l'Antwerp, il va finalement rejoindre son ex-coach à Saint-Trond !

Loïc Lapoussin et l'Union Saint-Gilloise, c'est une belle histoire qui arrive à son terme après des mois compliqués. L'ailier malgache, longtemps écarté par le club unioniste, avait fait son retour par intermittence dans le noyau de Sébastien Pocognoli ces dernières semaines, mais un départ cet hiver paraissait tout de même inévitable.

Récemment, nous vous annoncions que Lapoussin se dirigeait vers l'Antwerp. Les discussions allaient bon train et étaient même en bonne passe de se conclure, le Great Old versant près d'un million d'euros à l'USG pour ses services.

Les retrouvailles avec Felice Mazzù

Mais un retournement de situation s'est précisé ce jeudi : comme l'a révélé notre confrère Sacha Tavolieri, c'est finalement... à Saint-Trond que Loïc Lapoussin va s'engager. STVV va offrir 900.00 euros pour le Malgache, qui a été convaincu par Felice Mazzù.

La présence de l'ancien coach unioniste a bien sûr joué un rôle crucial dans ce revirement, et c'est la volonté du joueur de 28 ans qui aura prévalu. Le dossier devrait être finalisé cette semaine afin que Lapoussin puisse être présenté (voire jouer) dès ce week-end.

Cette saison, Loïc Lapoussin a joué 6 matchs et inscrit 2 buts pour l'Union. Au total, il en aura disputé 173, pour 16 buts et 27 passes décisives ; malgré des derniers mois compliqués, l'ailier malgache aura été l'un des éléments principaux du retour de l'USG au premier plan et un favori du Parc Duden.