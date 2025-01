Une seule équipe belge a eu le peau de José Mourinho : David Hubert peut toujours demander conseil à...Ivan Leko

Anderlecht a hérité de Fenerbahce en barrage d'Europa League. Les Mauves retrouveront un certain José Mourinho.

Cette saison, un club belge a déjà croisé la route de Fenerbahce. L'Union Saint-Gilloise a livré un match méritant à Istanbul mais s'est incliné 2-1. Il s'agissait du septième affrontement entre nos représentants européens et José Mourinho. Le premier remonte à la campagne de Ligue des Champions 2005/2006, il y a déjà presque 20 ans.

Anderlecht, déjà l'équipe belge la plus souvent rencontrée par le Special One, s'était incliné à deux reprises contre les Blues, qui alignaient des joueurs tels que Claude Makelele, Arjen Robben et Dider Drogba. Frank Lampard avait inscrit sur coup franc le seul but du match aller.

Au retour, Hernan Crespo et Riccardo Carvalho avaient plié la rencontre dans le premier quart d'heure malgré la présence du jeune Vincent Kompany dans l'axe de la défense mauve, accompagné par Anthony Vanden Borre ou encore Olivier Deschacht. La double confrontation avait été marquée par quelques scènes de tension entre Francky Vercauteren et José Mourinho.

Anderlecht n'a jamais battu une équipe dirigée par José Mourinho

Autre rencontre des Mauves face à l'entraîneur portugais, autre époque aussi, avec ce quart de finale d'Europa League face à Manchester United atteint sous les ordres de René Weiler en 2017. Le coup de casque de Leander Dendoncker pour égaliser dans le moneytime de la manche aller avait fait naître l'espoir.

D'autant plus qu'au retour à Old Trafford, Sofiane Hanni a lui aussi répondu à l'ouverture du score des Red Devils. Un espoir qui a même emmené les Mauves jusqu'aux prolongations. Mais Marcus Rashford a mis fin au rêve bruxellois à treize minutes des tirs au but, sur une remise de Marouane Fellaini.

Pourtant, il y a bien une victoire belge à aller chercher face au Special One. Elle est à mettre à l'actif de l'Antwerp ! Malgré quelques dernières campagnes européennes décevantes des Anversois, cette saison 2019/2020 leur avait permis de faire honneur au football belge, avec notamment cette victoire contre Tottenham. Certes, José Mourinho avait laissé au repos des cadres comme Harry Kane, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen ou Heung-Min Son. Mais la victoire des troupes d'Ivan Leko n'est pas à sous-estimer.

Avec une équipe de travailleurs au service de Lior Refaelov et Dieumerci Mbokani, le Great Old a tenu la baraque face aux Spurs, le penalty transformé par Refaelov face à Hugo Lloris a suffi pour empêcher une victoire historique. Lors de la victoire gantoise face à ces mêmes Spurs sur un but de Jérémy Perbet, Mauricio Pochettino est l'entraîneur adverse. Ivan Leko est donc le seul entraîneur à avoir mené un club belge à la victoire contre une équipe dirigée par José Mourinho. David Hubert s'en inspirera-t-il ?