Eric Gerets et Steven Defour assez critiques sur Rudi Garcia : "Notre relation n'était pas bonne"

Rudi Garcia ne fait pas l'unanimité depuis l'annonce de son arrivée à la tête des Diables. Eric Gerets et Steven Defour ne sont pas franchement convaincus mais lui laissent le bénéfice du doute.

Het Nieuwsblad a réuni Steven Defour et Eric Gerets pour discuter de Rudi Garcia. Gerets a connu notre nouveau sélectionneur en Ligue 1 : "Il était à Lille quand j'étais entraîneur de Marseille", se souvient-il. "Notre relation n'était pas bonne. Nous avions du respect l'un pour l'autre, mais sa manière de coacher entrait en conflit avec la mienne. Ou plutôt l'inverse (rires)."

"Je n'étais pas un entraîneur qui restait sagement assis sur son banc pendant 90 minutes. Il avait du mal avec ça", explique Gerets. "Mais je parle là du passé. En tant que sélectionneur national, j'espère bien sûr qu'il fera du bon travail. C'est le souhait de tous les supporters belges".

Rudi Garcia à défaut de Sergio Conceição et Michel Preud'Homme

"Je pense que le public espérait un nom plus prestigieux", pense pour sa part Steven Defour. "Mais quand on voit les noms auxquels Mannaert a fait appel, il faut se demander si la Belgique a encore suffisamment d'attrait pour les meilleurs entraîneurs", souligne l'ancien entraîneur de Malines. "Donnons donc le bénéfice du doute à Garcia. Nous le jugerons sur ses matchs".

Les deux hommes partagent en revanche le choix de la fédération d'avoir placé Sergio Conceição sur sa shortlist. "Sur ma liste aussi, Sergio aurait été en tête", déclare Gerets. "Il aurait été l'homme idéal pour apporter plus de passion et d'ardeur à l'équipe nationale", estime Defour. "En tant que joueur, il imposait déjà beaucoup de respect et il est maintenant en train de mener une brillante carrière d'entraîneur. Dommage qu'il ait choisi l'AC Milan".

Michel Preud'homme a également décidé de ne pas donner suite. "Malheureusement. Ça n'arrivera plus", conclut Gerets. "Je comprends pourquoi il ne le fait pas", regrette Defour. "Je connais Michel, c'est un maniaque du football. S'il était revenu, il se serait imposé une pression énorme. Pourquoi s'infligerait-il ça s'il peut aller jouer au golf tous les matins à Tenerife ?", lui répond Gerets.