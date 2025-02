Tout le monde ne sera pas heureux du retour de Courtois : "Je recommencerais à zéro..."

C'est presque acquis : en mars prochain, Thibaut Courtois sera de nouveau Diable Rouge, rappelé par Rudi Garcia. Matz Sels, actuellement l'un des meilleurs gardiens d'Angleterre, prendra donc un sacré coup sur la tête.

L'une des dernières critiques que l'on peut adresser à Domenico Tedesco, c'est peut-être sa gestion, lors des derniers matchs de Ligue des Nations, du statut de Matz Sels. En l'absence de Thibaut Courtois, Koen Casteels avait été désigné n°1 entre les perches. "La plus grosse déception de ma carrière", reconnait Sels récemment au micro de Sporza.

Après un très bon Euro 2024 de sa part, Casteels avait décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite à la surprise générale. Pendant ce temps, Sels confirmait avec Nottingham Forest et après avoir sauvé son équipe la saison passée, il jouait cette fois... le top anglais, rien que ça.

Matz Sels avait enchaîné les prestations trois étoiles et semblait donc prêt à concurrencer Koen Casteels cette saison. Il n'aura pourtant pas joué une minute, que ce soit lors de la trêve de septembre ou de novembre. Illogique aux yeux de beaucoup après que Casteels ait opté pour la D1 saoudienne.

Et maintenant ? Le retour de Thibaut Courtois pourrait remettre Sels dans l'ombre pour de bon. "On sait que s'il revient, ce sera difficile de jouer, on est toujours dans son ombre. Ce ne serait pas agréable de redevenir n°3. Je reprendrais à zéro", reconnaît Matz Sels.

"J'attendrai de voir ce qui se passe et ensuite, je verrai ce que je ferai", conclut le portier de Nottingham Forest. On imagine que Rudi Garcia aura une franche discussion avec ses gardiens de but en mars prochain, car il hérite là d'une situation à laquelle il est totalement étranger.