Son dernier match en A datait de décembre... 2023 : un Anderlechtois résilie son (gros) contrat

Son retour en équipe réserve n'aura auguré de rien pour l'équipe A. Amadou Diawara quitte le RSC Anderlecht.

En ce début d'année 2025, on croyait presque voir un fantôme au Tivoli : lors du déplacement du RSCA Futures à la RAAL, Amadou Diawara (27 ans) faisait son apparition sur la feuille de match et jouait même une demi-heure. Il n'avait plus porté le maillot mauve depuis décembre... 2023, avec l'équipe A.

Tombé en disgrâce depuis, Diawara s'entraînait avec les Futures depuis quelques mois. La concurrence avait eu raison de son temps de jeu avec l'équipe A, même si en coulisses, il a également dû se passer des choses pour que l'un des plus gros salaires du noyau passe ainsi du terrain à un blacklistage complet.

Ces dernières semaines, Jelle Coen comptait en tout cas sur le Guinéen, qui enchaînait même trois titularisations dont la dernière avec le brassard de capitaine. Signe d'un retour prochain dans le groupe de David Hubert ? Pas du tout.

Diawara libéré par Anderlecht

En effet, le contrat d'Amadou Diawara vient d'être résilié, a annoncé le Sporting d'Anderlecht ce mardi en fin de matinée. Le milieu de terrain guinéen arrivait en fin de contrat en juin prochain mais va finalement pouvoir se trouver un club dès cet hiver.

Une décision bénéfique aux deux parties, car Amadou Diawara était payé rubis sur ongle, étant arrivé en 2022 avec le statut d'ex-star de Serie A pour laquelle Naples, puis la Roma avaient dépensé un total de plus de 35 millions d'euros. Il quitte le RSCA sur un constat d'échec, malgré 47 matchs joués.