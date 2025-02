Il est sur un petit nuage : Arne Engels voit encore double, le Celtic écrase son adversaire

Au Celtic depuis août 2024, Arne Engels avait quitté Augsburg pour la somme de 11 millions d'euros. Le milieu de terrain belge a rapidement su s’adapter au style de jeu exigeant du club. Un championnat qu'il ne connaissait pas, lui qui avait découvert le niveau professionnel en Allemagne.

Sur une bonne dynamique cette saison avec son club, Engels impressionne en Premiership. Cette saison, le Belge est à 9 buts et 4 passes décisives en championnat. À 21 ans, Engels montre déjà une maturité et une technique qui font de lui l’un des espoirs à suivre.

Dans une forme olympique, le milieu de terrain a marqué deux buts, le premier sur penalty et le deuxième dans le jeu. Ne pouvant s'arrêter d'être décisif lors de cette rencontre, il a également délivré une passe décisive. Le match s'est terminé sur le score de 6-0 pour le Celtic contre Dundee.

Des performances que le nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, ne risque pas de passer à côté.

Pour rappel, Arne Engels compte tout de même 4 sélections en équipe nationale.

⚽️⚽️

🅰️



Two goals and an assist for Engels! 👏#CELDUN | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/3ZyKKniiZb