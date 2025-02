"L'ambiance là-bas était l'une des plus bruyantes que j'ai vécues dans ma carrière" : Vincent Kompany reste méfiant avant d'affronter le Celtic en Ligue des Champions

Le Bayern parviendra-t-il à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? Une première partie de réponse pourrait déjà être donnée ce mercredi. Vincent Kompany préface cette première rencontre de barrages pour le club allemand.

Victorieux ce vendredi en toute facilité face au Werder (3-0), le Bayern de Vincent Kompany s'apprête désormais à affronter le Celtic en barrages de la Ligue des Champions. Une confrontation aller-retour qui ne devrait normalement pas poser de problème aux Bavarois.

Le coup d'envoi sera donné en Écosse à 21h00 mercredi prochain. "L'ambiance là-bas était l'une des plus bruyantes que j'ai vécues dans ma carrière", souligne le coach belge en conférence de presse. "La plupart du temps, c'est une équipe qui s'est bien débrouillée lors de ce genre de matchs."

"Nous avons joué à Fribourg et Gladbach où l'ambiance était très bonne, c'est toujours spécial quand le Bayern se déplace. Il n'y a pas d'adversaire facile et, depuis le match face au Feyenoord, nous avons gagné tous nos matchs et nous essayons de continuer ainsi", explique le natif d'Uccle.

Je suis toujours très heureux de pouvoir vivre ces instants

"C'est pour ce genre de moments que nous faisons notre métier", pointe l'ancien Diable Rouge. "Nous devons toujours garder en tête que ces matchs sont spéciaux et qu'ils offrent de belles opportunités de vivre quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas l'imaginer avant d'y être, mais je suis toujours très heureux de pouvoir vivre ces instants, et nous sommes toujours prêts pour ce genre de rencontres."

Kompany a également analysé la prestation de son équipe en championnat ce vendredi : "Notre première mi-temps n'était pas la meilleure, mais nous avons joué contre une équipe qui ne nous a pas laissé faire ce que nous voulions. Cependant, je peux vraiment complimenter mon équipe pour sa seconde période, nous avons été très dominants et avons eu de grosses occasions. Bien sûr, il est normal que nous voulions donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match."