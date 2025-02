Déjà un forfait confirmé pour Rudi Garcia : "On espère qu'il reviendra après la trêve"

Rudi Garcia dévoilera sa première sélection d'ici quelques semaines. Malheureusement, on sait déjà qu'un jeune talent en sera absent : Roméo Lavia ne reviendra pas d'ici là.

Un Roméo Lavia à 100% et titulaire à Chelsea, bien sûr, paraît incontournable en équipe nationale. Problème : depuis le début de la carrière de l'ancien talent d'Anderlecht et Manchester City, ce n'est pas arrivé souvent. Et cela ne devrait encore pas être le cas pour la première sélection de Rudi Garcia.

Cette saison, quand il était disponible, Lavia a pu montrer ses qualités avec Chelsea en Premier League. Mais bien vite, les soucis physiques ont de nouveau pourri la vie du Belge, qui n'a joué que 56 minutes en 2025 et ne reviendra pas de sitôt.

C'est ce qu'a annoncé son entraîneur Enzo Maresca en conférence de presse : "Nico Jackson et Roméo Lavia pourraient faire leur retour après la trêve internationale", a déclaré le coach des Blues. Soit encore un mois et demi d'absence pour Roméo Lavia.

Maresca a donc revu sa copie après avoir annoncé, il y a une dizaine de jours, que Lavia serait de retour pour le prochain match. Le Diable Rouge n'a plus joué depuis le 14 janvier dernier.

"Ca arrive dans le football. Roméo a déjà progressé par rapport à la saison passée, ce qui est toujours difficile après avoir vécu une saison presque blanche en raison de blessures", pointe Enzo Maresca. "J'espère qu'il pourra bien terminer la saison".