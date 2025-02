🎥 Lucas Stassin marque au Vélodrome, mais c'est un autre ancien Anderlechtois qui repart avec le sourire

Marseille s'est imposé 5-1 contre Saint-Etienne. Lucas Stassin n'a pu que sauver l'honneur pour les visiteurs.

Après la réaction suite à l'arrivée de l'entraîneur islandais Eirik Horneland, Saint-Étienne vit à nouveau des semaines difficiles, avec quelques défaites très lourdes encaissées à l'extérieur. Pourtant, à Marseille, le score n'était aujourd'hui que d'un but à zéro pour les Phocéens.

Mais le nom d'Amine Gouïri a rapidement été rejoint par ceux de plusieurs de ses camarades en deuxième mi-temps, à commencer par celui de Mason Greenwood, buteur sur penalty cinq minutes après la reprise.

L'OM en mode rouleau compresseur

Avant même l'heure de jeu, c'est Amir Murillo qui s'est invité à la fête. Très actif durant la rencontre, l'ancien Anderlechtois a inscrit son deuxième but de sa saison, très opportuniste au second poteau. 3-0, et même 4-0 dans la foulée avec le doublé de Gouiri.

Dans le dernier quart d'heure, Adrien Rabiot a encore un peu plus enfoncé le clou, avant que Lucas Stassin ne sauve l'honneur des Stéphanois. Son quatrième but en Ligue 1, sur un bon travail d'Irvin Cardona, est évidemment arrivé trop tard mais a le mérite d'exister.

Très autoritaire, Marseille conserve sa deuxième place, toujours à bonne distance du PSG (provisoirement sept points). De son côté, Saint-Étienne occupe plus que jamais la position de barragiste, quatre points derrière Reims.